《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月22日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:欧元突破55日移动均线及1.2400关卡后,触发一连串停止单,有机会先升至1.2560,甚至升至200日均线位置1.2630.原本一直扮演阻力位的1.2410/20区域,料将提供支撑,但若跌落此处,预料将回跌向趋势线支撑1.2310.前几周的周线蜡烛图形偏多,看来有利于月线收在200个月均线1.2060上方.

美元/日圆:200日均线位置79.20日圆似乎暂时扮演支撑位,但若跌落此处,很可能重新下看78.80.只要仍维持高于78.80,则升向周线云区阻力位80.40的机会较大.若跌落78.80,则重新开启下档,可能回跌至区间低端及云区支撑位77.30,而5月低点77.60仍为重要水位.

英镑/美元:持续上扬,收盘再度站上200日均线位置1.5715,且直接收在1.5780水位,这代表很有可能进一步上扬.1.5780水位是由1.6305跌到1.5270的50%回档位,英镑有可能升至1.5910,即61.8%回档位.日内支撑可能在本周低点1.5680附近.若跌落趋势线支撑1.5515,则可能进一步跌至1.5240.唯有收盘跌落1.5240,才有下看2010年7月低点1.4950的危险.

纽约 当日 今年来 2011年

0712GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2449 1.2470 -0.17 -3.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.25 79.27 -0.03 +3.00 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.68 98.83 -0.15 -0.89 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9644 0.9626 +0.19 +2.86 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5774 1.5783 -0.06 +1.54 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9910 0.9891 +0.19 -2.78 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0435 1.0482 -0.45 +2.05 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8082 0.8108 -0.32 +3.83 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.680 83.090 -0.49 +5.14 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.060 64.260 -0.31 +7.07 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.03 125.08 -0.04 +4.60 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2905 1.2920 -0.12 -1.68 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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