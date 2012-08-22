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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:23 BJT

《汇市简讯》铁矿石价格像是澳元的紧箍咒

0707GMT

* 亚洲国家央行卖盘似乎接近澳元/美元近期低位

* 澳元空头期待近期铁矿石价格大跌

* 上档更进一步修正大致对欧元/澳元、英镑/澳元有利

* 买单挂在1.0420 1.0400-10(有期权障碍聚集),1.0490-00有卖单.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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