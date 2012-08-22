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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:37 BJT

〔韩国汇市〕韩元因欧元走强及进口商美元买盘因素收跌,公债持平

路透首尔8月22日电---韩元KRW=周三在国内市场收跌,延续稍早时的跌势,因投资人解除看跌欧元兑韩元的押注,另外,进口商的美元买需亦打压韩元.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收盘价报1,135.9,为7月30日以来最低收位.周二本地收盘价报1,131.1.

交易商说,与欧元/韩元相关的调整仓位令韩元承压,有关欧洲央行将采取额外行动帮助受困欧元区国家的臆测,提振了欧元走势.

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