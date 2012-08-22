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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 15:55 BJT

《汇市简讯》欧元有望向上,但下档停止单先受到瞩目

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* 利差温和走阔,交易员关注在1.2440-45附近的少量停止单

* 市场臆测今日欧元卖盘与欧洲央行分散投资有关

* 在1.2430有亚洲买盘.关注1.2425-30的强劲技术支撑位

* 技术面利好、投机客空仓、欧洲央行有望采取行动,大多数因素偏向利于欧元上涨

* 据说有10亿欧元与1.2500期权障碍相关的欧元卖盘.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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