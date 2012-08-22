《台湾债市专栏》国际与台湾基本面好转不易,债市翻空机率不高

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 美国就业数字转佳,但缺乏持续成长动能

* 欧债危机暂时缓解,中长期波折仍多

* 台湾经济结构问题难解,央行仍将持续宽松

撰稿人 瞿玉娟

在欧洲央行(ECB)总裁暗示将以证券市场计画(SMP)直接干预成员国债市，解决部分国家融资成本过高问题，加上美国公布令人振奋的就业报告，使金融市场信心获得提振，国际债市殖利率纷纷走扬。美债殖利率自本月初的1.49%迅速弹升；而大西洋另一岸的德债也从1.227%的低档反弹，皆显示国际债市避险情绪的大幅降温。国际债市的空头走势，也使台债殖利率出现一波修正行情，但笔者认为后续台债投资人却毋须太过悲观。

**虽就业市场数字转佳,但缺乏持续成长动能**

美国劳工部最近期公布的非农就业人口，较上月成长16.3万人，较6月份修正后的成长6.4万人大幅增加，且也远高于市场预期的成长10万人。就业市场的好表现，也带动美债这波殖利率走扬的起点，然而，笔者认为，从帐面数据看来美国就业市场好转似无疑虑，但若细就其中细项来看，却对未来持续成长存在隐忧。

首先，笔者认为当企业主在经济情况转佳，企业订单增加的初期，因为增加雇员具耗费时间，企业主理应尝试提高在职员工的工作时数，在员工产能满载却仍无法支应订单需求时，才会开始招聘新进员工；因此笔者认为从员工工作时数与就业市场变化可看出端倪。笔者观察过去劳工部公布的每周平均工时发现，2007年6月劳工部公布的每周工时仍在33.9小时，随后每周工时一路下滑，在2009年6月达到最低的33个小时，而当时非农就业人口的也在2008年2月开始一路大幅衰退，2009年每月平均减少了42.1万人。而后在2010年时，可以看到每周工时从33小时上扬至2012年1月的33.8小时，连带的非农就业人口亦大幅转正。笔者观察最近几个月的平均工时，却从年初的33.8小时缓步下滑，不利未来非农就业人口持续成长。

再者，若投资人观察ISM就业指数，在2009年10月份ISM就业指数突破50后一路走扬，至2011年3月来到62.1的高点，而非农就业人口也在2010年3月开始出现正成长，至2012年1月较上月增加27.5万人最多。然而，观察近期ISM就业分项指数，最近期公布已由上月的56.6下滑至本月份的52，其成长动能似乎逐渐趋缓，也不利未来非农就业人口增加。

虽近来美国就业市场出现许多令人惊艳的数字，金融市场亦大幅反应利多，然而笔者认为由上述两项数据细看，未来美国就业市场可能无法再提供更加令人激赏的动能。

**欧债暂时喘息，但仍无解决之道**

国际债市弹升的另一主因，也是欧债危机看似可以解决。首先，因ECB总裁暗示可购买问题国家公债以援助西班牙、义大利等危机国家，使市场开始对欧债疑虑出现信心。目前市场期待由西班牙向ESM、EFSF提出申援，并且在9/12德国宪法法庭裁定救援效力后，即可由ECB进行救援行动。然而，先前西班牙银行体系要求1,000亿欧元资金，加上爱尔兰等国家纾困金额，使ESM可用资源有限。扣除西班牙银行体系的纾困金，西班牙总计需纾困金额仍上看5,000亿欧元，因此以目前ESM规模肯定无法支应，也是市场期待ECB出手的原因。

但笔者认为，若如市场期待西班牙申请纾困，后续是否有其他欧元区国家起而效尤？影响所及，当其他如义大利等国家相继申请纾困时，ECB是否可有能力负担如此庞大的规模？另一方面，即便德国宪法法庭同意纾困合宪，然而，明年德国大选为另一变数，德国国内是否就此太平也是另一变数。因此，笔者以为欧元区危机目前看似有解，但中长期而言波折仍多。

**台湾经济结构问题无解，央行仍将持续宽松**

回到国内经济问题，不论是否由宏达电单一厂商营收下滑造成国内出口大幅衰退，然而从7月份出口年增率由6月的-3.16%再度下跌至-11.65%来看，国内经济成长动能十分疲弱。而笔者根据央行外汇统计，新台币兑美元汇率也在年初的29.62兑一美元至6月份的29.9兑一美元，显见台币汇率在此段期间并未大幅波动，甚至是呈现微幅贬值约1%的情况；而相比主要竞争对手韩圜兑美元汇率，由今年1月的0.08888兑一美元贬至0.08767兑一美元，期间贬值了1.36%，与新台币相仿。在外汇市场变动不大的情况下，台湾出口数据大幅走跌显然已是结构性因素，因此笔者认为短期内并无解决之道，对台债而言是利多因素，也可解释为何此段期间台股大幅上涨，而台债弹幅却相对轻微。

由于经济问题是长期结构因素，央行着力之处有限，因此笔者认为市场对其降息预期消退其来有自。但如果观察银行准备部位，可看到目前银行体系累积了庞大的准备基数，截至8/16止的双周准备部位即已接近2,000亿水位，显现资金宽松环境再起。在另一方面，笔者观察近来央行于货币市场冲销政策，自7月至昨日(8/16)止，央行于NCD市场冲销了696.3亿台币，然而，笔者统计这段期间91天及182天期NCD的冲销余额却减少了4,306.1亿台币，大幅减少了长天期NCD的冲销比例。

笔者认为目前经济情势不利非央行降息可改善情况，因此未见央行有明显引导市场利率走跌动作，然而，从资金市场来看央行似有意制造更加宽松的环境，也让台债短券有所支撑。

综上所述，笔者认为不论是美国未来经济数据趋弱，或者隐藏的欧元区危机回头，都让国际经济环境不会有较好的起色。回到台湾，短期内无法解决的结构性因素，央行仍将维持稳定的宽松货币环境，将使台债殖利率上弹之路无法长远。因此笔者建议短线上虽台债空头气氛蔓延，但投资人仍可在殖利率逢高时进场布局。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)