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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 17:28 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超2亿台币

路透台北8月22日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

-->(等)买卖超

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 18.00 17.50 +0.50

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 11.50 9.50 +2.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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