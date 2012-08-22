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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 17:14 BJT

《汇市简讯》交易员认为欧元走高将加速资金分散投资

0854GMT

* 欧元/美元在1.2480及其上方有大批荷兰银行业的卖单聚集

* 传闻上述帐户和瑞士央行分散投资有密切相关

* 据说1.2500的期权障碍将衍生庞大卖盘,可能是亚洲国家央行的卖单

* 有大批香草期权(单纯期权)到期.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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