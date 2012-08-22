〔台湾货币市场〕短率大致平稳,台风逼近稍拉抬资金需求(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致平稳

* 台风逼近稍稍拉抬资金需求

* 整体资金宽裕

记者 高洁如

路透台北8月22日电--台湾银行间短期利率周三大致平稳.市场资金维持适度宽松,短钱还不少.部分银行反映因为台风即将来临,稍稍拉抬资金需求.

资金调度人士指出,央行仍然维持资金相对宽松的局面,但需求还是相对不足,想走央行代收隔夜资金的银行还得排队才行.也有少部分银行表示,由于台风接近台湾,部分银行担忧可能会放假,因此稍稍拉抬了短期资金需求.惟整体而言,市场需求还是相对稍弱.

"今天算是很安静,"一位公股银行交易员称.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日在0.387%;区间落在0.295-0.58%,上日在0.295-0.57%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日报0.388-0.59%.

**短票利率稍走低**

短票方面,票券商指出,由于市场的短票金额实在很少,银行的买票需求又偏高,因此利率又稍稍向区间低位探低.

不过,票券商交易主管也表示,尽管钱多、票少的情况预料还是会持续,不过估计短票利率跌破0.80%的机会仍然很低."毕竟要跌破0.80%还是一个大的心理关卡,"前述票券商主管表示.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同于上日,不过今日较多向0.80%靠拢;少数大型行库买票成交则落在0.82%左右,同上日.

台湾央行周三公布,今日共发行2,779亿台币存单,相较存单到期金额2,903.5亿,存单发行余额减124.5亿.TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆(万亿)91.5亿台币,本周余日依序为周四661.5亿及周五2,713亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负188亿台币;累计超额准备为1,767亿台币,加计前期1%的超额准备为3,209亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.今日有中华电信(2412.TW)高达423.62亿台币的现金股利发放,惟各金融机构已先行调度,整体资金仍属充裕,令RP利率持平在既有水准.

一证券商资金调度人士表示,投信业者因新增申购款与新基金进场,对公司债找券需求仍强.近日公司债RP利率多成交在0.87-0.88%,但也有少数低见至0.85%.不过对公债RP都没有影响.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

除中华电发放现金股利外,中钢(2002.TW)将在周五发放152.35亿现金股利,当天还有300亿的30年期公债交割.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)