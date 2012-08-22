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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕8月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 213.0 1 214.0 5

* 9月 213.2 30 213.5 2

*10月 214.9 286 214.6 32

*11月 216.6 134 217.0 3

*12月 217.7 506 217.7 27

* 1月 218.6 3709 218.6 404

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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