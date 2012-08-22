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亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 07:17 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元转为看多,因美联储会议纪录温和

2304GMT

* 新西兰元兑美元收升0.35%,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录引发美元全面卖盘

* 新西兰元/美元被推升至近两周高位0.8146,技术面转为看多

* 交易商认为新西兰元隔夜升势将会进行整理,小时图/日线图支撑位在0.8015/20

* 不过0230GMT时公布汇丰8月中国PMI初值疲弱的话,可能会侵蚀人气.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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