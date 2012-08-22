《汇市简讯》新西兰元/美元转为看多,因美联储会议纪录温和

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准

路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。