《汇市简讯》新西兰元/美元转为看多,因美联储会议纪录温和

美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
2304GMT
* 新西兰元兑美元收升0.35%,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录引发美元全面卖盘
* 新西兰元/美元被推升至近两周高位0.8146,技术面转为看多
* 交易商认为新西兰元隔夜升势将会进行整理,小时图/日线图支撑位在0.8015/20
* 不过0230GMT时公布汇丰8月中国PMI初值疲弱的话,可能会侵蚀人气.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交易，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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