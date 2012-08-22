版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 23日 星期四 07:27 BJT

《汇市简讯》美元/坡元有可能测试61.8%回档位,下探1.2454

2316GMT

* 美元/坡元下跌,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表温和政策声明后,第三轮量化宽松政策希望再起

* 美元/坡元从1.2526跌至1.2470,纽约盘收报1.2475

* 欧元/坡元在1.56上方的买盘延续,使得美元/坡元的跌势受限

* 美元可能会续跌至1.2454.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐