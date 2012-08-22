《汇市简讯》美元/坡元有可能测试61.8%回档位,下探1.2454

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
2316GMT
* 美元/坡元下跌,因美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表温和政策声明后,第三轮量化宽松政策希望再起
* 美元/坡元从1.2526跌至1.2470,纽约盘收报1.2475
* 欧元/坡元在1.56上方的买盘延续,使得美元/坡元的跌势受限
* 美元可能会续跌至1.2454.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。