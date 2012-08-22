(重发)****美国与加拿大经济指标预测--8月23日-8月30日****

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路透8月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月20日当周-------------------------------
8月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月18日当周 36.5 36.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.375
续请失业金人数(万人) 8月11日当周 330.0 330.5
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.2 51.4
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 36.5 35.0
8月24日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 81.2
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.4% +1.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -1.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月17日当周 -- 122.8
----------------------------------8月27日当周-------------------------------
8月27日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 94.1
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 8月 -- 负13.2
8月28日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 -- -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 -- +1.9%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 -0.2% -0.7%
经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +2.2%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 65.0 65.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负17
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 -- 正8.0
服务业营收指数 -- 正2.4
8月29日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3
再融资指数 -- 4,609.9
1230 美国企业获利 第二季 -4.9% -5.7%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%
GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%
最终销售 +1.7% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%
1800 美国褐皮书
8月30日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- -0.1%
1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 -- 赤字102.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月18日当周 -- --
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5 (完)
--编译 张若琪;审校 张涛