《全球主要国家债券发行预告》--8月23日-8月30日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透8月23日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/23 英国 37.5亿英镑 票息5.0%,2018年3月7日到期公债
8/23 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/23 0130 日本 20年期公债
8/23 1700 美国 五年期通胀保值债券
8/23 加拿大 24亿加元 2012年10月1日到期的国库券
8/24 英国 国库券
8/27 0600 德国 30亿欧元 2013年8月28日到期的12个月期国库券
8/27 1530 美国 13周和26周期国库券
8/28 西班牙 三个月和六个月期国库券
8/28 意大利 标售零息BTPei债券
8/28 0130 日本 流动性供给标售
8/28 1530 美国 四周期国库券
8/28 1700 美国 两年期公债
8/28 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券
8/29 意大利 2013年2月28日到期的六个月期BOT债券
8/29 加拿大 三年期债券
8/29 1700 美国 五年期公债
8/30 意大利 中长期债券
8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/30 0130 日本 两年期公债
8/30 1700 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张若琪;审校 白云
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。