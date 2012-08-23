〔美国政经〕国会预算办公室警告"财政悬崖"损害经济程度将甚于预期

路透华盛顿8月22日电---国会预算办公室周三警告,如果华府未能想出解决办法,那么明年美国大砍政府支出及加税,对经济造成的损害将比原先预想的还要严重.

国会预算办公室主任埃曼杜夫(Doug Elmendorf)表示,国会若是未采取行动来避开"财政悬崖",美国人就应该要预期会有"严重衰退",以及有约200万个工作岗位遭裁撤.这是他最为悲观的评估.

他表示,光是财政悬崖预期及其不确定性,便已让经济"退缩",且造成企业延后投资及增聘人手.

"不确定性越快消除越好,"埃曼杜夫在记者会上表示."财政政策决定的风险非常地高,必须要很快就做决定."

国会预算办公室的这份报告,应会加大国会和白宫方面的压力,敦促他们解决在削减支出或延长布什政府时期生效的减税政策方面的严重分歧.

但在11月6日大选之前达成一致的机率很低.虽然在大选之后的国会会议上分歧可能会有所缩小,但这也同样难以预料.

从对该报告严厉警告的反应来看,民主党和共和党都没有对各自根深蒂固的党派立场做出改变的迹象,这些立场也是他们在总统竞选中的基础.

"今天的国会预算办公室报告,是对奥巴马总统经济政策的另一次控诉,这些政策导致过度支出、债务增加,并且加重了下一代的经济负担,"共和党总统候选人罗姆尼的发言人Amanda Henneberg表示.

白宫新闻秘书Jay Carney将这些指控丢回给共和党议员.

"他们将一直挟持中产阶级,直到我们同意也大幅减免百万富翁和亿万富翁的税负,而这是国家所无力承受的,对于改善经济也毫无益处,"Carney在声明中称.

**越战以来最严重的财政紧缩**

"财政悬崖"是指,由于国会一再未能达成有序削减预算赤字的替代办法,到2013年将有总计达5,000亿美元的减税政策到期以及支出削减政策生效.

如果不能避免"财政悬崖",将迫使美国政府采取自1969年为越战增税以来最严重的财政紧缩,并将和上次一样使经济跌入衰退.

国会预算办公室预估在这种情况下,美国国内生产总值(GDP)在2013年将萎缩0.5%,其中上半年将大幅下滑2.9%,下半年则成长1.9%.

其在5月时对财政悬崖冲击的预估则是,2013年全年GDP将成长0.5%,上半年将萎缩1.3%,下半年则为成长2.3%.

这次看法更为悲观的主要原因是全球经济更加疲弱,埃曼杜夫提及国会动向的不确定性升高,以及认为财政悬崖比原先预期更加陡俏.

预算办公室表示,如果按照许多共和党人士所建议的那样,国会延长所有当前的减税政策,并暂停自动减支,经济可能会持续成长,尽管脚步温吞.

在这种较为乐观的情况下,明年GDP料温和成长1.7%,失业率料为8.0%;如果美国坠入财政悬崖,失业率料高达9.1%.

但这会造成美国赤字将连续第五年高于1兆(万亿)美元,在财政悬崖的情况下则可能会急降至6,410亿美元.埃曼杜夫表示,在赤字居高不下时,美国爆发债务危机的风险会大大升高,而这将使利率飙升,大幅提高所有借款成本.(完)