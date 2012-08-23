〔台湾财政〕明年度公共建设预算创九年低位,举债空间仅余4,123亿台币

路透台北8月23日电---台湾行政院院会周四通过明年度中央政府总预算草案,其中公共建设(含特别预算及附属单位预算)预算3,791亿台币,较上年减少4.8%,也是自2004年3,476亿以来最低.
2013年的中央政府预算岁出仍较今年微幅成长0.3%,且因岁出入仍有差短2,144亿台币,令政府债务持续攀升,中央政府债务未偿余额占前三年GNP平均数再创37.1%的历史高点,虽仍在债务法规定的40%上限以内,但举债空间仅余4,123亿台币.
主计总处主计长石素梅指出,因全球景气走缓及扩大对弱势的照顾,政府财源受限,但为促进经济成长,还是将持续投资公共建设,只是希望民间资金能充分参与,因此政府投入的预算相对较低.
此前行政院已多次对外表示,将研议民间融资提案制度(PFI),以导引民间资金参与公共建设.
此外,明年的融资调度数(含债务还本770亿)为2,914亿台币,其中2,844亿将以举借因应.
该案还须经立法院审查通过.
以下为明年度中央政府总预算案重要项目规划:
额度(亿台币) 较上年增减(%)
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岁入: 17,302 +0.02
岁出: 19,446 +0.30
差短: 2,144* +2.60
需融资调度数: 2,914 -3.80
债务未偿余额: 52,691 +4.30
公共建设支出: 3,791 -4.80
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* 如计入特别预算差短85亿总数达2,229亿,则较上年减3.4%.
额度(亿台币) 占岁出(%) 较上年增减(%)
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社会福利: 4,390 22.6 +0.8
教育科学文化: 3,660 18.8 -0.4
国防: 3,073 15.8 -0.7
经济发展: 2,726 14.0 +1.6
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资料来源:台湾行政院 (完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽