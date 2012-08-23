〔台湾汇市〕台币/美元收于两周高位,美国或出台刺激政策抬举亚币

* Fed会议纪录提振风险胃纳

* 市场对欧洲央行祭刺激措施预期升温

* 台币29.85-30.05区间不变

路透台北8月23日电---台币兑美元TWD=TP周四跟随非美货币扬升,收盘升值5分创两周高位.交易员表示,上日美联储(Fed)会议纪录让市场对欧美出台刺激举措预期重新加温,在沉闷市况中台币行情因而小幅看涨.但成交量萎靡不振预示后续市况难有明显起色.

汇银人士指出,除Fed会议纪录提升风险胃纳外,外资在台股的买超量今日亦稍有放大,场上也见部分汇入,加上出口商调节的美元卖盘均助益台币在极窄的价格区间中偏升回应.不过股利汇出因素抑制升值幅度,令台币当前黏滞的价位已维持近三周,稳定汇价难以吸引更多交易商入市,在成交量未能放大前,很难期待走出方向.

"台湾出口状况不好,央行不会让台币升值太快."一本地银行交易员提醒.

另一外资交易员则说,投资意愿薄弱令仍留在场上的交易员选择短线进出,不愿有过多的部位留仓,同样限缩台币在29.9-30.0间波动,短期看来仍难以有效突破.

台币收盘前高为今年8月9日报29.940.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日同步看升台币,美元/台币一个月期换汇点从此前溢价回到平盘,六个月期折价也有所放大.

台湾股市.TWII今日收微升0.11%至7,505.17点;今天外资及陆资在台股买超45.14亿台币,为连续第15个交易日买超,买超金额已达943.04亿.[ID:nST0542349]

美联储政策备受关注,市场拭目以待联储主席贝南克本月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的银行家和分析师会议上的讲话.此外,近几周人们对欧央行将在9月6日会议上祭出计划的希望升温,一些分析师认为欧元将因此进一步上涨.

不过交易员认为亚洲区疲弱的经济数据仍让亚洲汇市保持警戒气氛.

此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示,该央行愿意"很快"出台更多刺激举措,除非经济出现重大改善.该消息激励非美货币走强.

亚洲交易时段周四美元全线疲软,美元指数.DXY在两个月低点附近徘徊,欧元兑美元EUR=升至七周高位.[FRX-CMN]

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,跌至47.8,创下九个月新低,且为连续第十个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1737870]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.960 30.010 29.850-30.010 30.010 5.01 5.21

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.135/-0.115

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