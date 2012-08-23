《Russell专栏》必和必拓放慢资本支出,可能改变商品供应过剩看法

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/李婷仪/张明钧

路透澳洲朗契斯顿8月23日电---虽然花了一点时间,但必和必拓(BHP.AX)终于采取行动,改变有关中国及印度大宗商品景气热潮的讨论方向.

在必和必拓周三宣布之前,必和必拓及其他大型矿商多项昂贵的新投资项目料将使大宗商品供给超越中印两国需求,引起投资人及分析师强烈关注,令这些矿商处境艰难.

或许还需要等上一段时间,但必和必拓暂缓资本支出的决定,意味着相关讨论终将转向是否有足够供应满足中国及印度的需求成长.

资源景气热潮讨论方向的可能转向,最终将有利于大宗商品生产商,若把这件事看成是必和必拓的精心策略,虽然有点夸大,但未来几年任何供应不足的讨论,都会大大提振这些拥有资源资产或是能够快速扩张的大宗商品生产商的股价.

全球最大矿商必和必拓决定暂时搁置一些项目,包括200亿美元的Olympic Dam铜矿扩张计画、金矿及铀矿据点,外界预期中的反应是,肯定必和必拓终于恢复了资本纪律.

其他反应则是认为大宗商品扩张景气已经结束,这些唱衰论者包括澳洲资源部长Martin Ferguson,这种看法无疑会让执政党工党人士大感紧张,毕竟政府因为押注矿业及能源板块收入来支应开销,已经送出了许多福利.

然而,必和必拓首席执行官高瑞思也可能是想为自己争取时间,或者给公司股价拉抬人气.

自从2006年初大宗商品景气热潮涌现,必和必拓股价在悉尼市场累计上涨约46%,落后于标普GSCI商品指数.SPGSCI57%的涨幅.

必和必拓今年截至周三收盘已下跌3.6%,投资人及分析师对该公司总计800亿美元的扩产计画惶惶不安,这些计画中包括扩大西澳州铁矿石及加拿大碳酸钾的产量.

由于今年上半年大宗商品价格走跌,连带拖累必和必拓会计年度下半年利润下滑35%,情势愈发明显:必须有所行动了.

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欲浏览澳洲天然资源成长预估图表,请点击(link.reuters.com/tuk22t)

欲浏览必和必拓业绩图表,请点击(link.reuters.com/zun22t)

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不过要特别说明的是,Olympic Dam扩张计画并未废止.如果需求增加的情况足以证明这笔庞大投资值得去做,该计画仍有可能恢复.

我高度怀疑高瑞斯以及力拓(RIO.AX)、英美资源集团(AAL.L)、Xstrata XTA.L等矿业巨头认为亚洲的商品繁荣已经结束.

相反,他们更可能认为,商品需求成长正经历周期性放缓,晚些时候或许会再度加速,说不定就在明年初.

然而当投资人如此注重短期回报时,这些矿业高阶主管也将知道他们的长期看法没有办法为外界所接受,因此迎合股市的变化无常已然成为必要做法.

若观察铁矿石及焦媒这两项必和必拓的台柱产品,短期的景况可能和中长期前景完全相左.

中国8月前10天每日钢品产出为197万吨,略高于7月最后一周水准.

以当前日产略低于200万吨水准来看,2012年产出应该会落在7亿吨左右,或相当于人均产出540公斤.

有鉴于中国未来数年将需要为数亿人口完成都市化,人均钢品需求可能升至近800公斤的水准,意味着钢品年产出必须向10亿吨靠拢.

增幅如此之大,意味着有绝佳的理由做出扩大铁矿石及焦煤产出计划,但目前看来也许会按兵不动,直到对这类潜在需求的信心回升.

当然,这提高了2015年前后供给短缺的可能性,但也不会让必和必拓执行长高瑞思感到烦忧,因为届时其现有产出将赚进大把钞票,还可以指着那些股票分析师的鼻子说你们都看走眼了.(完)