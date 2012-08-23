〔台湾债市〕101/5殖利率以平盘作收,交易商未改变区间操作心态

路透台北8月23日电---台湾10年公债101/5殖利率周四收在平盘附近.盘初先反映昨晚美国10年期公债殖利率的跌势,不过随着美债殖利率在亚洲市场将跌幅略为收敛,101/5殖利率也缩小跌幅,终场仅小跌0.01个基点.

不过长券端殖利率却出现较大的跌势,20年券101/7殖利率收低1.65个基点.30年券101/8在场外也成交在1.725%附近.交易商表示,这显示101/5因面临换券压力,交易商仅愿意在小区间内来回抛补,但长券因有实质买盘的养券需求,殖利率较有向下空间.

"国际债市在大区间变动,台债则只能在小区间内来回."一证券商交易员说.

另一外商银行交易员则指出,交易商近期在狭幅区间内操作101/5动作明显.弹过1.19%就买,跌破1.18%就卖,"让债市就像天秤台风一样,连动都不动."

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.17-1.20%.

美国公债收益率周三跌至逾一周最低水准,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月会议记录显示,联储意欲推出新的货币刺激政策来支撑经济.周四在亚洲时段交易的10年期美债收益率US10YT=RR报1.704%,较周三美国尾盘水平上升1个基点.[US/NCN]

美联储7月31日至8月1日会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.[ID:nSB1739130]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.01 1.1839 1.1780-1.1839 194.5

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.8990 0.8918-0.9020 18.5

除关注国际债市外,交易商今日也留意报载台湾央行总裁彭淮南有关引导游资拯救经济的内容.

一外商银行交易员表示,央行建议金管会开放邮政储金可对自偿性公共建设授信.不过金管会却以邮储金是"广大民众的血汗钱"为由打回票.

他认为,在资金去化无门的状况下,邮局将无可避免仍为债市最大买家,殖利率因筹码过度集中缺乏变化的现象,也不会改变.

另一证券商交易员则称,彭总裁在八项建议中,没有一项是与利率、汇率等央行的直接业务有关,这是否代表央行无意藉由货币政策拯救经济,也值得玩味.

台湾工商时报报导,彭淮南昨日将央行提出解决国内游资过多、提振经济的八项建议,提供给寿险公会参考,并亲自表达相当关心寿险资金投入公共建设的进度,希望寿险公会将建立公共建设投资平台及选定可投资项目等方案,也能给央行参考.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1839

5 101/6 A01106=TWO 0.8990

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)