台湾已公布经济指标--2012/8/24

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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*工业生产(y/y) 7月 -0.02% -2.23%-r 9/24 --
季调失业率 7月 4.25% 4.24% 9/24 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +2.46% +1.77% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 3,911.08 3,912.35 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 -11.6% -3.2% 9/7 --
商品进口(y/y) 7月 -3.2% -8.4% 9/7 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +4.19% +4.40% 8/24 --
外销订单(y/y) 7月 -4.40% -2.62% 9/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13