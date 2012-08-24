台湾经济指标预测--8月24日至11月20日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/24 1610 M2货币总计数 7月 -- +4.19%(年变动率) -------------------------------9月3日当周---------------------------------------- 9/5 0830 消费者物价指数(CPI) 8月 -- +2.46%(年变动率) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 3,911.08亿美元 9/7 1600 商品出口 8月 -- -11.6%(年变动率) 9/7 1600 商品进口 8月 -- -3.2%(年变动率) -------------------------------9月17日当周---------------------------------------- 9/20 1600 外销订单 8月 -- -4.40%(年变动率) 9/24 0830 季调失业率 8月 -- 4.25% -------------------------------9月24日当周---------------------------------------- *9/24 1600 工业生产 8月 -- -0.02%(年变动率) -------------------------------11月19日当周---------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13