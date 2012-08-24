〔台湾货币市场〕8月24日及本提存期资金预期变化一览表

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,713.00亿台币.
紧缩因素:
--101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币.
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆3,393.1亿台币
08/25 818.00亿
08/26 2,521.00亿
08/27 132.00亿
08/28 60.00亿
08/29 3,137.00亿
08/30 790.00亿
08/31 3,568.10亿
09/01 60.00亿
09/02 1,957.50亿
09/03 349.50亿
--国库券到期200亿台币:
08/28 财100-9 200亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
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6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13