〔重要历程〕未来两个月决定欧元区前途的重要大事

路透伦敦8月23日电---经过一整个夏天的缺乏进展,欧元区接下来的两个月将具有关键影响力,足以决定已进入第三年的欧债危机是否会失控或是终于获得控制.

以下为攸关欧元区前途的重要事件及预定日期:

9月初

--欧盟、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行审查人员9月初再度返回希腊,几乎笃定将作出结论,认为希腊无法达成纾困协议设定的减债目标.这项结论或许要到10月才会公布,但欧元区将面临残酷抉择:是要给予希腊宽限空间,还是放弃希腊.希腊政府目前正在争取额外宽限两年,以达到撙节要求.但德国方面态度冷淡.

--欧盟执委会主席巴罗索曾表示,他将在9月初提出欧元区银行业同盟的细节计画,第一步为跨国监管.一旦设立成功,欧元区的纾困基金将得以直接为银行重组资本,为无力自救的国家提供一条新出路,而不必寻求全面性主权纾困.

9月6日

--欧洲央行召开月度会议.欧洲央行总裁德拉吉此前已暗示,他将展开一项购买公债计画,以降低西班牙及意大利的借贷成本.预料德拉吉将在此次会议上详细说明央行如何进行.德拉吉面临以德国央行为首的内部强烈反对声浪.如果德拉吉的计画未获得广泛支持,且未能提出细节,近期因深信欧洲央行即将出招而走高的股市,有可能会大跌.