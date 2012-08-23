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市场报道 | 2012年 8月 24日 星期五 07:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月24日-8月31日****

路透8月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月20日当周-------------------------------

8月24日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 81.2

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.4% +1.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.4%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% -1.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月17日当周 -- 122.8

----------------------------------8月27日当周-------------------------------

8月27日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 94.1

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 8月 -- 负13.2

8月28日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 -- -1.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 -- +1.9%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 -0.2% -0.7%

经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.5% +2.2%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 65.0 65.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 负17

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 -- 正8.0

服务业营收指数 -- 正2.4

8月29日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3

再融资指数 -- 4,609.9

1230 美国企业获利 第二季 -4.9% -5.7%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%

GDP隐性平减指数 +1.5% +1.5%

最终销售 +1.7% +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%

1800 美国褐皮书

8月30日(四)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%

个人支出 +0.4% 持平

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +1.8%

实质个人支出 -- -0.1%

1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 -- 赤字102.7

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 -- 37.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8

续请失业金人数(万人) 8月18日当周 -- 331.7

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5

8月31日(五)

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%

(环比年率) -- +1.9%

(较前月) 6月 -- +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 72.4 73.6

现况指数 83.0 87.6

预期指数 66.5 64.5

1400 美国工厂订单 7月 +0.8% -0.5%

耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单 -- --

扣除国防的耐久财订单 -- --

扣除飞机的非国防资本财订单 -- --

1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- -- (完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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