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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:10 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月24日

* 头版头条:

--国泰人寿昨日以72.56亿台币标下三商美邦宏远大楼,创今年商办大楼成交最高金额,溢价23.4%,拆算二楼以上每坪(每坪约3.33平米)133.8万台币,刷新路段新高.全案投资报酬率近2%,赶在金管会新制上路前,国寿积极抢标,激励后续商用不动产市况.

* 其他:

--金管会昨日邀集工程会、经建会及保险业者,共同会商如何导引保险资金投入公共建设,带动经济成长.会中达成共识,将率先将保险资金导入污水下水道、长期照顾及海水淡化等三大类.

--为协助国内太阳能产业找出路,行政院国发基金近期提拨100亿台币,对系统商前往欧、美、日等国家设立海外太阳能电厂予以融资协助.这是政府首度提出最具体的做法.

--挽救出口,金管会昨日找来38家本国银行,召开"挺企业出口融资"会议,下令银行不要对企业出口贷款紧缩银根,对于新增的贷款案也要尽量支持.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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