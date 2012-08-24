《台湾报摘》--经济日报8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 头版头条:
--国泰人寿昨日以72.56亿台币标下三商美邦宏远大楼,创今年商办大楼成交最高金额,溢价23.4%,拆算二楼以上每坪(每坪约3.33平米)133.8万台币,刷新路段新高.全案投资报酬率近2%,赶在金管会新制上路前,国寿积极抢标,激励后续商用不动产市况.
* 其他:
--金管会昨日邀集工程会、经建会及保险业者,共同会商如何导引保险资金投入公共建设,带动经济成长.会中达成共识,将率先将保险资金导入污水下水道、长期照顾及海水淡化等三大类.
--为协助国内太阳能产业找出路,行政院国发基金近期提拨100亿台币,对系统商前往欧、美、日等国家设立海外太阳能电厂予以融资协助.这是政府首度提出最具体的做法.
--挽救出口,金管会昨日找来38家本国银行,召开"挺企业出口融资"会议,下令银行不要对企业出口贷款紧缩银根,对于新增的贷款案也要尽量支持.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13