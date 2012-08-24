《汇市简讯》美元/日圆没有方向,此前跌至78.50附近

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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* 美元/日圆回跌到有大量买盘的水准,走向不明
* 今日可能在78.50附近有更多盘整,欠缺消息和事件指引
* 78.30-40及一路向下挂有买单,在78.25下方及78.00有一些停止单.
* 在77.90下方有更多停止单,但料不会触及,今日薪酬日需求下滑
* 日本进口商及投资者买进,在78.70上方及一路向上有卖单.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13