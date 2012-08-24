《汇市简讯》美元/日圆没有方向,此前跌至78.50附近

2347GMT

* 美元/日圆回跌到有大量买盘的水准,走向不明

* 今日可能在78.50附近有更多盘整,欠缺消息和事件指引

* 78.30-40及一路向下挂有买单,在78.25下方及78.00有一些停止单.

* 在77.90下方有更多停止单,但料不会触及,今日薪酬日需求下滑

* 日本进口商及投资者买进,在78.70上方及一路向上有卖单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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