版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小跌,澳洲央行总裁开始发表证词

2349GMT

* 澳元从1.0432跌至1.0423美元,澳洲央行总裁史蒂文斯开始发表证词

* 他重申此前看法,称从贸易条件来看澳元汇价仍偏高

* 经济实现稳步成长,全球前景较先前看法疲弱

* 资源业荣景将在未来一两年触顶

* 在1.0410美元下方的澳元停止单目前尚未受到威胁,市场等待史蒂文斯的询答环节

(完)

--编译 张明钧;审校 白云

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐