《汇市简讯》欧元/日圆仍在一目均衡云区中,同样没有方向

2355GMT
* 欧元/日圆脱离近期高位99.19后陷入盘整,昨日区间在98.29-83
* 后市料有更多盘整,亚洲盘迄今在98.61-72交投
* 欧元/日圆在下移一目均衡云区之中,受制于97.57-99.54
* 支撑位在上移的一目均衡转换线97.85
* 酬薪日需求(25日周六)将令美元/日圆盘初有买盘进驻,交叉盘得到支撑.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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