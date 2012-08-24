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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/披索可能回到42.15-42.25,关注股市及风险胃纳情况

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* 美元/菲律宾披索可能回升至42.15-42.25之间,因隔夜时段风险基调走弱

* 美股下跌及中国经济放缓疑虑提供支撑

* 隔夜披索无本金交割远期外汇(NDF)在42.12-42.20,纽约盘收在42.15-42.20.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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