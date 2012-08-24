《台湾报摘》--工商时报8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 头版头条:
--最新采购经理人指数(PMI)报告显示,欧洲与中国制造业景气持续陷入萎缩,美国却一枝独秀,制造业活动依然处于扩张.
* 其他:
--金管会为了"储户血汗钱",反对邮政储金导入公共建设,中华邮政昨日晚间发布新闻稿表示,内部设有独立稽核单位,内稽内控机制完备,并于9月成立风险管理室,并设风控长,邮储金投入公共建设是蓄势待发,期能提振低迷的经济情势.
--通讯传播委员会(NCC)主委石世豪昨日接受专访时表示,NCC将为产业注入活水,相关不利产业发展的管制,将予以松绑甚至解除,其中,影响整体电信产业发展最大的价格管制将有重大突破.
--实价登录加上鬼月效应让房市交屋潮提前涌现,中央银行昨日公布五大行库(台银、土银、合库、一银、华银)7月新承做房贷飙至单月557.26亿台币的水准,创下16个月来新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13