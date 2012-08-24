《台湾报摘》--工商时报8月24日

* 头版头条:

--最新采购经理人指数(PMI)报告显示,欧洲与中国制造业景气持续陷入萎缩,美国却一枝独秀,制造业活动依然处于扩张.

* 其他:

--金管会为了"储户血汗钱",反对邮政储金导入公共建设,中华邮政昨日晚间发布新闻稿表示,内部设有独立稽核单位,内稽内控机制完备,并于9月成立风险管理室,并设风控长,邮储金投入公共建设是蓄势待发,期能提振低迷的经济情势.

--通讯传播委员会(NCC)主委石世豪昨日接受专访时表示,NCC将为产业注入活水,相关不利产业发展的管制,将予以松绑甚至解除,其中,影响整体电信产业发展最大的价格管制将有重大突破.

--实价登录加上鬼月效应让房市交屋潮提前涌现,中央银行昨日公布五大行库(台银、土银、合库、一银、华银)7月新承做房贷飙至单月557.26亿台币的水准,创下16个月来新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.