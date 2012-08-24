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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:21 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆抛售潮结束?有迹象显示持稳在81.80-90

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* 澳元/日圆在纽约临近收盘/亚洲盘盘初时跌至81.86左右

* 目前该交叉盘比较持稳在82.00,在该水准下方有不错的技术支撑

* 200日移动均线在81.61,一目均衡基准线为81.53

* 8月1-3日日低点也在附近,分别为81.52、81.62和81.52

* 暗示澳元多头平仓可能已经结束,澳元/美元也可能更加稳定.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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