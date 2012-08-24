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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比可能在窄幅区间盘整

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* 美元/印尼卢比可能走势迟滞,因境内市场仍处于假期的情绪

* 该货币对可能在9,500上下的窄幅区间,略高于昨日的9490-9500

* 月底企业买需及美元上扬提供支撑,但印尼央行可能出手抑制升势

* 卢比隔夜NDF报9525-9535,收在9530-9540.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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