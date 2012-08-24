《汇市简讯》欧元/美元海外市场续涨,升至1.2590将有更多空头回补

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* 欧元/美元自海外市场高点下滑,但仍趋升,投机客瞄准1.2600的期权

* 在1.25区间上半部有两个关键行动点,传言有一些主权国家卖盘

* 传言买方包括中东人士

* 技术面显示欧元/美元可能在突破一目均衡云区的过程中

* 今日云区介于1.2341-1.2561,呈现下滑,是否会在短期内出现决定性的突破呢?

* 下道阻力为下行中的100日均线切入位1.2612,附近则有7月3-4日的高点 (完)

--编译 张明钧;审校 白云

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