《汇市简讯》澳元/美元回到原先水准,亚洲盘表现平静

0041GMT
* 澳元回到澳洲央行总裁发表证词陈述前的水准,守在约1.0434/35
* 市场认为声明稿了无新意
* 一般而言,下档风险较高,在1.0400/10下方有停止单
* 亚洲市场表现审慎,上日则追捧在1.0520/30上方的上档停止单.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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