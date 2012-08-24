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市场报道 | 2012年 8月 24日 星期五 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回到原先水准,亚洲盘表现平静

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* 澳元回到澳洲央行总裁发表证词陈述前的水准,守在约1.0434/35

* 市场认为声明稿了无新意

* 一般而言,下档风险较高,在1.0400/10下方有停止单

* 亚洲市场表现审慎,上日则追捧在1.0520/30上方的上档停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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