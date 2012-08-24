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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 08:58 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘持稳,周末前买需支撑美元/日圆

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* 酬薪日及假期前需求可能令美元/日圆和其他货币兑日圆有买盘

* 许多货币对目前看来没有方向,美元/日圆向下测试但有不错买盘

* 美元/日圆在78区域低端的买盘可能提供交叉盘支撑

* 澳元多头平仓可能暂时结束,澳元/日圆持稳

* 欧元/日圆、英镑/日圆及新西兰兑日圆是交叉盘中表现最佳者.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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