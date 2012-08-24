《全球主要国家债券发行预告》--8月24日-8月31日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透8月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/24 英国 国库券
8/27 0600 德国 30亿欧元 2013年8月28日到期的12个月期国库券
8/27 1530 美国 13周和26周期国库券
8/28 西班牙 三个月和六个月期国库券
8/28 意大利 标售零息/BTPei债券
8/28 0130 日本 流动性供给标售
8/28 1530 美国 四周期国库券
8/28 1700 美国 两年期公债
8/28 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券
8/28 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券
8/29 意大利 2013年2月28日到期的六个月期BOT债券
8/29 加拿大 三年期债券
8/29 1700 美国 五年期公债
8/30 意大利 中长期债券
8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/30 0130 日本 两年期公债
8/30 1700 美国 七年期公债
8/31 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张若琪;审校 徐文焰
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13