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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:00 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月24日-8月31日

路透8月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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8/24 英国 国库券

8/27 0600 德国 30亿欧元 2013年8月28日到期的12个月期国库券

8/27 1530 美国 13周和26周期国库券

8/28 西班牙 三个月和六个月期国库券

8/28 意大利 标售零息/BTPei债券

8/28 0130 日本 流动性供给标售

8/28 1530 美国 四周期国库券

8/28 1700 美国 两年期公债

8/28 加拿大 104亿加元 2012年12月6日到期的98天期国库券

8/28 加拿大 38亿加元 2013年2月28日到期的182天期国库券

8/28 加拿大 38亿加元 2013年8月29日到期的364天期国库券

8/29 意大利 2013年2月28日到期的六个月期BOT债券

8/29 加拿大 三年期债券

8/29 1700 美国 五年期公债

8/30 意大利 中长期债券

8/30 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/30 0130 日本 两年期公债

8/30 1700 美国 七年期公债

8/31 英国 国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 张若琪;审校 徐文焰

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