《新兴市场重要经济事件预告》--8月24日-8月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日)

8月27日(一)

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930)

新德里--印度和中国贸易部长会商贸易相关议题.

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日).

莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.

基辅--国际货币基金组织(IMF)小组访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术因素(至9月5日).