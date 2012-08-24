《新兴市场重要经济事件预告》--8月24日-8月31日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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8月24日(五)
波哥大--哥伦比亚央行宣布货币政策决定(1800).
安卡拉--土耳其央行公布8月16日货币政策委员会会议记录.
8月25日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日)
8月27日(一)
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930)
新德里--印度和中国贸易部长会商贸易相关议题.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
8月28日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日).
8月29日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.
基辅--国际货币基金组织(IMF)小组访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术因素(至9月5日).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1100).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--波斯尼亚议会就2012年预算修正案进行表决.
8月30日(四)
华盛顿--Brookings-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.
奥地利阿尔巴赫--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在2012年阿尔巴赫金融市场座谈会,发表主旨演说(1430).
基希涅夫(基西纳乌)--摩尔多瓦央行货币政策会议.
圣保罗--巴西财政部长曼特加在Apimec第22届年度峰会上,就未来几年巴西经济前景和金融分析师角色发表演讲(1200).
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13