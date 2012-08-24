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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 09:49 BJT

《汇市简讯》美元/马币上涨,因当地和投机客买盘进驻

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* 美元/马币开盘报3.0950-3.0970,且稳定走扬

* 当地和银行间买盘令该货币对有良好支撑

* 迄今在3.0950-3.0990之间交投,最新报3.0980-3.0990

* 早市定盘前可能可能会轧空上涨

* 在3.1109(200日移动均线)有顽强阻力,不太可能挑战成功(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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