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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/坡元获得支撑守在1.2460之上,传闻称代理行买进

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* 美元/坡元仍偏多,因传言有代理行在1.2460出手

* 该货币对迄今在1.2467-1.2482之间交投,最新报1.2480-1.2483

* 市场静候7月工业生产数据;如果数据偏空,可能见到美元轧空升至1.2500

* 市场普遍认为7月工业生产较上年同期成长6.7%,6月为成长7.6%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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