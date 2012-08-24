《汇市简讯》美元/印尼卢比报9,500,整体买兴清淡

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* 迄今银行间的美元/印尼卢比交易只在9,500的水准成交

* 预期汇价在9500-9510之间交易,波动不大,因印尼市场仍在假期当中

* 下周可能会有新的买盘,届时企业和银行间交易员将返场

* 美元/卢比最新报9500-9510,NDF报9540-9560.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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