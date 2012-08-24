《汇市简讯》欧元/美元在隔夜高位下方盘整,陷于1.2555-80区间

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月24日

1月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88349人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.55 4.73 1.09 建设银行 5.65 5.73 1.12 中国银行 3.54 3.53 1.14 农业银行