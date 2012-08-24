《汇市简讯》欧元/美元在隔夜高位下方盘整,陷于1.2555-80区间

0222GMT
* 欧元/美元在亚洲盘陷于1.2555-80区间,大都呈现盘整,欠缺消息面.
* 在1.2600期权障碍前仍有卖单
* 上方有停止单,一些阻力位在约1.2611及1.2627,分别是7月4日和3日高位
* 自1.2550起向下买单增强.(完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
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