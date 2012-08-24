〔台湾债市〕公债RP利率持稳,公债交割无碍调度

路透台北8月24日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.今日虽有中钢(2002.TW)发放152.35亿现金股利,以及300亿的30年期公债交割等紧缩因素,不过市场资金仍偏宽裕,尤其是投信找券需求不减.

一证券商资金调度人士表示,近期投信对公司债的需求很高,以前还会挑评级高的买,现在只求有券就好.不过公司债RP利率欲见明显调降不易,因客户可转往其他商品承作.

"寿险就说,若公司债RP低到0.85%就不做了,乾脆转做一个月的定存."她说.

既然公司债RP没有太多调降空间,公债RP就更不会动.今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

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