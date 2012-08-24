〔台湾债市〕公债RP利率持稳,公债交割无碍调度

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.今日虽有中钢(2002.TW)发放152.35亿现金股利,以及300亿的30年期公债交割等紧缩因素,不过市场资金仍偏宽裕,尤其是投信找券需求不减.
一证券商资金调度人士表示,近期投信对公司债的需求很高,以前还会挑评级高的买,现在只求有券就好.不过公司债RP利率欲见明显调降不易,因客户可转往其他商品承作.
"寿险就说,若公司债RP低到0.85%就不做了,乾脆转做一个月的定存."她说.
既然公司债RP没有太多调降空间,公债RP就更不会动.今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0541885](完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13