《Maguire专栏》中国采购可能使美国大豆价格突破每蒲式耳20美元

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译/审校 戴素萍/丁琦/梁睿雪/侯向明/张涛

路透芝加哥8月23日电---7-9月通常是美国大豆出口的淡季,因全球主要买家通常会转向南美供应商采购;同时美国作物的种植季也告一段落.

但巴西和阿根廷今年出现乾旱,造成供应不足,迫使全球最大采买国中国7月向美国采购的大豆便创下六年高位,而且8月的需求仍旧强劲.

国内大豆价格创纪录高位,暗示中国可能未来几周还会进一步买进,又万一采购时又适逢美国作物可能短缺的疑虑再起时,就可能足以将美国大豆价格推升至每蒲式耳20美元关卡之上.

**需求旺盛**

最近几个月支撑大豆价格的主要因素,是南美和美国这两大主要出口地遭遇严重的产量损失后,大豆供应大幅减少,而与此同时,全球大豆消费却触及纪录高位.

在2011年末至2012年密切关注南美种植季的旱灾之后,中国等大型终端消费国似乎对这种全面的供应紧张局面有所预知和准备.

但接下来的美国作物季同样受到不利的生长条件的拖累,大豆买家对该作物储备日渐减少的忧虑正开始升温.

从出口市场情况看,截至目前,中国和其他主要进口国的采购动向没有出现大的异常,因主要供应国巴西和阿根廷理论上仍在出售.

实际上,7月中国大豆总进口量为2010年6月以来最高,证实了对于那些愿意接受现行价格的需求方而言,市场确实仍有供应.

欲浏览中国2006年以来大豆月度进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/kez59s)

不过,中国的大豆采购模式出现了一些微妙的调整,值得在未来几周更加密切地关注.统计显示,中国7月的南美大豆总进口量低于先前创下的高位,而美国大豆的进口量则触及多年高位.

实际上,7月中国从美国进口大豆的数量是2011和2010年同期的10倍以上,表明中国卖家被迫打破以往习惯,以确保获得足够所需的大豆.

欲浏览中国从美洲进口大豆的季节图,请点选:(link.reuters.com/gab32t)

鉴于坊间证据显示,近几周来由于中国的额外购买以及国内需求,南美大豆供应进一步减少,因而中国买家未来几周可能会增加从美国购买大豆的规模.

**转向美国**

事实上,已经有证据显示,最近几周以来中国交易商已经加快从美国购买大豆的步伐.在2011/12销售季的最后几周里,中国的购买规模已经接近2011年的创纪录水平.

欲浏览美国对中国大豆出口的季节图,请点选:(link.reuters.com/hab32t)

虽然距离公布8月份商品进口官方统计数据还有几周时间,但在此期间市场将密切留意美国一周例行作物出口销售报告,以寻找中国需求持续畅旺的迹象.

**中国的买兴未来几周可能进一步增强**

部分大宗商品市场分析师预期,中国从美国和其他国家购买大豆的步伐将在未来几周内放慢,以因应全球粮价的普遍上涨.

然而,尽管阿根廷、巴西和美国等大豆原产国的出口价格可能很高,但对许多中国国内用户来说,仍然低于中国国内价格,而且通常每公吨低逾100美元.参看中国大豆价格和进口价格对比相关图表,请点选:(link.reuters.com/jab32t).

虽然中国政府最近向国内大豆加工商出售了创纪录规模的储备大豆,但国内价格还是普遍高企.储备粮是政府平抑粮食价格的手段之一,其主要机制是:国家级交易商在出口市场上购买重要的消费者和工业用作物,并建立库存,然后在国内市场出售,以此来调控国内粮食价格.

但国内大豆价格仍不断攀升的现象表明,出售储备粮食的效果到目前也只能说是微不足道.

此外,最近每周超过40万吨的创纪录出售规模,肯定会导致中国交易商现在不得不重新补充这些库存.