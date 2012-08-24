〔东京美债〕公债几无变动,市场思忖美联储是否采取新宽松举措

路透东京8月24日电--美国公债周五在亚洲市场几无变动,市场人士找寻美国联邦储备理事会(FED,美联储)在下个月会议是否采取新的宽松举措的更多蛛丝马迹. 10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)报1.681%,大致持平于纽约尾盘水准. 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四的评论,给马上出台大规模量化宽松的预期拨下一盆冷水.