〔台湾金融〕中华邮政董事会通过任命风控长,为直接授信铺路

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 成立风控室,设风控长
* 金管会对邮局直接授信仍有意见
* 银行业及债市关注其发展进程
路透台北8月24日电---拥有庞大资金池的台湾中华邮政周五表示,今日于董事会中通过任命原稽核处主任稽核刘文佩为风控长.该公司将于9月1日成立独立风险管理室,刘文佩同步上任,强化资金运用的风险管理,期能化解外界对其积极争取初步直接授信的疑虑.
该公司近来积极争取直接授信政府特种基金投入自偿性公共建设,但遭到金管会的反对.
"我们还是会透过交通部向银行局争取,我们都准备好了."中华邮政一不愿具名的高层表示.
中华邮政过去并没有独立的风控长,而是由主任秘书兼任.但在邮政业务大幅萎缩后,金融业务反成邮局经营重点,惟其过去业务特殊性,令金管会对其直接授信能力有所保留.
本地媒体日前报导,央行在一行政院会议中,建议金管会应支持邮政储金直接授信政府基金以投入公共建设.但金管会表示,中华邮政并无授信专业人力、内稽内控等制度,且邮储金都是广大民众的"血汗钱",金管会必须坚持最后防线,除非央行出具保本保证,否则金管会不同意开放.
但中华邮政上日晚间即发出新闻稿反驳,指该公司相关的内稽内控机制完备,且多年来已培育众多的授信业务专才,蓄势待发.
主管中华邮政的交通部官员私下表示,"人民存在邮局的是血汗钱,存在银行的就不是吗?这个我不懂."
另一行政院官员则分析指出,由于景气不佳,银行业争取政府公共建设授信十分积极,以求安全的资金去化管道,并不乐见拥有近5兆台币邮储金的邮局直接与之竞争,"银行业是很反对,因为资金过剩大家都在抢这一块."
过去考量邮政储金安全,邮局的放贷授信以办理政府核准的重大建设及民间投资计划为主,但非直接授信,而是转存金融机构后由银行放贷,邮局收取的利息收入甚至小于放贷银行,限缩其资金运用效益.
当前邮政储金近5兆台币,约占台湾国民储蓄的六分之一.大量邮储金当前去化管道为转存央行及其他金融机构,及投资公债和股市等.但因其资金庞大,也造成央行的利息负担及公债市场流动性不足.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13