〔台湾金融〕中华邮政董事会通过任命风控长,为直接授信铺路

* 成立风控室,设风控长

* 金管会对邮局直接授信仍有意见

* 银行业及债市关注其发展进程

路透台北8月24日电---拥有庞大资金池的台湾中华邮政周五表示,今日于董事会中通过任命原稽核处主任稽核刘文佩为风控长.该公司将于9月1日成立独立风险管理室,刘文佩同步上任,强化资金运用的风险管理,期能化解外界对其积极争取初步直接授信的疑虑.

该公司近来积极争取直接授信政府特种基金投入自偿性公共建设,但遭到金管会的反对.

"我们还是会透过交通部向银行局争取,我们都准备好了."中华邮政一不愿具名的高层表示.

中华邮政过去并没有独立的风控长,而是由主任秘书兼任.但在邮政业务大幅萎缩后,金融业务反成邮局经营重点,惟其过去业务特殊性,令金管会对其直接授信能力有所保留.

本地媒体日前报导,央行在一行政院会议中,建议金管会应支持邮政储金直接授信政府基金以投入公共建设.但金管会表示,中华邮政并无授信专业人力、内稽内控等制度,且邮储金都是广大民众的"血汗钱",金管会必须坚持最后防线,除非央行出具保本保证,否则金管会不同意开放.

但中华邮政上日晚间即发出新闻稿反驳,指该公司相关的内稽内控机制完备,且多年来已培育众多的授信业务专才,蓄势待发.

主管中华邮政的交通部官员私下表示,"人民存在邮局的是血汗钱,存在银行的就不是吗?这个我不懂."

另一行政院官员则分析指出,由于景气不佳,银行业争取政府公共建设授信十分积极,以求安全的资金去化管道,并不乐见拥有近5兆台币邮储金的邮局直接与之竞争,"银行业是很反对,因为资金过剩大家都在抢这一块."

过去考量邮政储金安全,邮局的放贷授信以办理政府核准的重大建设及民间投资计划为主,但非直接授信,而是转存金融机构后由银行放贷,邮局收取的利息收入甚至小于放贷银行,限缩其资金运用效益.

当前邮政储金近5兆台币,约占台湾国民储蓄的六分之一.大量邮储金当前去化管道为转存央行及其他金融机构,及投资公债和股市等.但因其资金庞大,也造成央行的利息负担及公债市场流动性不足.(完)