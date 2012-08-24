〔澳洲个股〕力拓称铜的长期前景仍乐观

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透澳洲帕克斯8月24日电---力拓(RIO.AX) (RIO.L)铜事业负责人Andrew Harding周五表示,铜的乐观长期前景仍无改变.
近日来,有关大宗商品持续10年的多头行情是否已结束,各方讨论热度升高,因中国经济年增率恐将降至逾10年来最低水准,打击铜、铁矿石及其他原物料价格下滑.
必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)本周稍早宣布暂时搁置数百亿美元扩张计画,原因包括开发成本大增、澳元高企、及前景不确定,随后澳洲资源部长称,资源业荣景期已结束.[ID:nSB1739346]
"铜的长期前景仍是乐观,"Harding向记者表示.
铜价今年2月触及8,760美元高位后,今年多数时间均呈下跌,但近日有所回升.周五时,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3报7,684.5美元.
力拓预估2012年矿产铜产量58万吨,精炼铜产量30万吨.
Harding并指出,力拓在蒙古奥尤陶勒盖的铜矿已经完成94%,到2013年预计将有首批商业生产.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13