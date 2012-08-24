〔澳洲个股〕力拓称铜的长期前景仍乐观

路透澳洲帕克斯8月24日电---力拓(RIO.AX) (RIO.L)铜事业负责人Andrew Harding周五表示,铜的乐观长期前景仍无改变.

近日来,有关大宗商品持续10年的多头行情是否已结束,各方讨论热度升高,因中国经济年增率恐将降至逾10年来最低水准,打击铜、铁矿石及其他原物料价格下滑.

必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)本周稍早宣布暂时搁置数百亿美元扩张计画,原因包括开发成本大增、澳元高企、及前景不确定,随后澳洲资源部长称,资源业荣景期已结束.[ID:nSB1739346]

"铜的长期前景仍是乐观,"Harding向记者表示.

铜价今年2月触及8,760美元高位后,今年多数时间均呈下跌,但近日有所回升.周五时,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3报7,684.5美元.

力拓预估2012年矿产铜产量58万吨,精炼铜产量30万吨.

Harding并指出,力拓在蒙古奥尤陶勒盖的铜矿已经完成94%,到2013年预计将有首批商业生产.(完)