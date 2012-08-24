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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 13:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆日本买盘回笼

0526GMT

* 在78.50附近可见来自日本的美元/日圆买气回流,存在薪酬日及周末前相关需求

* 日本进口商及投资人再次买进,买盘绵延向下

* 78.25下方及78.00处停止单交陈,77.90下方有大规模停止单,但已经脱离波动区间

* 昨日高点78.70起有卖盘 (完)

--编译 张明钧;审校 白云

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