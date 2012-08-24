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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘:美联储QE3预期降温

0548GMT

* 欧元/美元涨0.01%至1.2560,澳元/美元涨0.04%至1.0438,美元/日圆升0.14%至78.58

* 股市疲软(日经指数跌1%),以及美联储QE3预期降温,令亚洲汇市处于守势

* 轧仓操作和薪酬结算日(Gotobi)相关需求,推动美元/日圆接近日高

* 澳元/日圆在1.0420附近有坚实买盘,支撑位于周三低点1.0413 (完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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