《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减178亿台币

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透台北8月24日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减178亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,104.6亿台币.上周存单发行量净增58.1亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月20日(一) 3,673.50 3,671.00 -2.50
8月21日(二) 140.00 394.50 254.50
8月22日(三) 2,903.50 2,779.00 -124.50
8月23日(四) 661.50 637.00 -24.50
8月24日(五) 2,713.00 2,432.00 -281.00
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总 计 10,091.50 9,913.50 -178.00
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月20日(一) 200.00 36.00
8月21日(二) 63.00 13.00
8月22日(三) 104.00 18.00
8月23日(四) 109.00 13.00
8月24日(五) 85.00 19.00
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总 计 561.00 99.00 (完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13