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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 17:27 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减178亿台币

路透台北8月24日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减178亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,104.6亿台币.上周存单发行量净增58.1亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月20日(一) 3,673.50 3,671.00 -2.50

8月21日(二) 140.00 394.50 254.50

8月22日(三) 2,903.50 2,779.00 -124.50

8月23日(四) 661.50 637.00 -24.50

8月24日(五) 2,713.00 2,432.00 -281.00

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总 计 10,091.50 9,913.50 -178.00

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月20日(一) 200.00 36.00

8月21日(二) 63.00 13.00

8月22日(三) 104.00 18.00

8月23日(四) 109.00 13.00

8月24日(五) 85.00 19.00

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总 计 561.00 99.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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