〔台湾央行〕共发行2,432亿台币存单,发行余额减281亿

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透台北8月24日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,432亿台币存单,相较存单到期金额2,713亿,存单发行余额减281亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,328
91天期 0.93 85
182天期 1.05 19
央行上日发行637亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,104.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为43亿台币;累计超额准备为1,859亿台币,加计前期1%的超额准备为3,301亿台币.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。