〔台湾央行〕共发行2,432亿台币存单,发行余额减281亿

路透台北8月24日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,432亿台币存单,相较存单到期金额2,713亿,存单发行余额减281亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,328

91天期 0.93 85

182天期 1.05 19

央行上日发行637亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,104.6亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为43亿台币;累计超额准备为1,859亿台币,加计前期1%的超额准备为3,301亿台币.(完)