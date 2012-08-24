〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收低,对美债殖利率连跌两天反应冷淡

路透台北8月24日电---台湾10年公债101/5殖利率周五微幅收低.虽然美国10年期公债殖利率连续两天下跌,但台债反应冷淡,交易商当冲态度不变,预料在9月3日新10年券101/9开始发行前交易前,殖利率仍将在狭幅区间整理.

台湾10年公债殖利率已在季线附近整理了三周,交易商认为,下周也不会脱离此一盘整态势,未来一周台湾内部没有必须关注的事件,因此重点在欧美局势的变化.首先是下周美联储主席贝南克在杰克森霍尔美联储年会上的讲话,接下来则是看欧洲央行是否祭出更多的救市措施.

"美联储是否有量化宽松,以及欧洲央行是否买公债,这些变数未明确前,市场就没有可看之处."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则指出,国际盘在月底前也没啥看头,因为适逢暑假的尾声,再加上没有重大数据要公布,因此会以盘整为主.

他们认为,下周101/5殖利率区间料看在1.165-1.195%.

美国公债价格周四上涨,因交易商押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施,上日美联储公布的上次货币政策会议记录显示可能很快会采取行动以图压制失业率.指标10年期公债US10YT=RR收益率周四跌至1.67%,从周二触及的三个月高位1.86%回落,7月25日该收益率曾创下1.38%纪录低点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.20 1.1819 1.1786-1.1837 173.5

5 101/6 A01106=TWO -0.45 0.8945 0.8920-0.8995 13.5

邮政储金能否对自偿性公共建设授信的消息仍余波荡漾.中华邮政昨晚发出新闻稿表示,指该公司相关的内稽内控机制完备,且多年来已培育众多的授信业务专才,蓄势待发.并于今日董事会中通过任命原稽核处主任稽核刘文佩为风控长.[ID:nST0542937]

由于邮政储金手握5兆台币,又是公债大买家,这些消息也引发债市交易商的高度关注.

一证券商交易员认为,邮储金导入公共建设不是没机会,但也不能抱太大期望,"因为就是经济不好,政府才会开放投资,问题是,此时大家会积极投入吗?"

另一证券商交易员则称,倘若邮政储金真的能对自偿性公共建设授信,债市殖利率肯定会大弹一波,交易盘也会趋于活络.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1819

5 101/6 A01106=TWO 0.8945

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)